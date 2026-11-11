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गाजियाबाद: ऑरा कायमेरा सोसायटी में छठी मंजिल की रेलिंग पर 3 मिनट तक लटका रहा युवक, गिरकर मौत

Wed, 11 Nov 2026 06:38 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 11 Nov 2026 06:38 AM IST
सार

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बालकनी की रेलिंग पर बैठकर सिगरेट पीते समय उनका संतुलन बिगड़ गया। हालांकि मृतक के पिता ने वैवाहिक विवाद के चलते पुत्रवधू पर बेटे को धक्का देने का आरोप लगाया है।

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Ghaziabad: Man hangs from 6th-floor railing at Aura Chimera society for 3 minutes, falls to his death
demo - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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नंदग्राम थाना क्षेत्र की ऑरा कायमेरा सोसायटी में सोमवार देर रात छठी मंजिल से गिरकर अंकित चौहान (32) की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बालकनी की रेलिंग पर बैठकर सिगरेट पीते समय उनका संतुलन बिगड़ गया। नीचे गिरने लगे तो उन्होंने रेलिंग पकड़ ली और करीब तीन मिनट तक लटके रहकर शोर मचाते हुए बचाने की गुहार लगाई। लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक उनके हाथ से रेलिंग छूट गई और वह नीचे गिर गए। हालांकि, मृतक के पिता ने वैवाहिक विवाद के चलते पुत्रवधू पर बेटे को धक्का देने का आरोप लगाया है।

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एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि मूलरूप से अमरोहा के ग्राम शाहिदपुर निवासी अंकित चौहान नोएडा स्थित आईडीएफसी बैंक में फाइनेंस का काम देखते थे। लगभग 15 दिन पहले उनकी नौकरी छूट गई थी। सोमवार रात करीब साढ़े 10 बजे वह अपने फ्लैट संख्या जे-606 की बालकनी में रेलिंग पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे।
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आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने लगे। किसी तरह उन्होंने रेलिंग पकड़ ली और शोर मचाकर मदद मांगी। लोगों ने उन्हें बचाने के लिए प्रयास शुरू किए और पुलिस को सूचना दी, लेकिन इसी बीच उनके हाथ से रेलिंग छूट गई और वह नीचे गिर पड़े। उन्हें संजयनगर स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। 
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विवाद कोर्ट में विचाराधीन, नौ दिन पहले हुआ था बेटे का जन्म
एसीपी ने बताया कि दंपती का विवाद उत्तराखंड की कोर्ट में विचाराधीन है। नौ दिन पहले ही वैशाली ने बेटे को जन्म दिया था। पूछताछ में वैशाली ने बताया, बेटे के जन्म के बाद दंपती के बीच विवाद खत्म हो गया था। एसीपी का कहना है कि पिता की ओर से लिखित शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी।  


मृतक के पिता जयपाल सिंह ने बताया कि अंकित का विवाह दो वर्ष पहले देहरादून निवासी वैशाली से हुआ था। दोनों के बीच िवाद चल रहा था। उनका कहना है कि पुत्रवधू ने उत्तराखंड में बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और तलाक की मांग की थी। अदालत ने दोनों के बीच सुलह-समझौते के प्रयास के तहत दो महीने साथ रहने के निर्देश दिए थे।

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