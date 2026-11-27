संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है। वह दिसंबर 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में एक आरोपी है। उसकी पिछली जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। सुनवाई की अगली तारीख 22 दिसंबर है।

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