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डीडीए ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में दाखिल हलफनामे में बताया कि बाढ़ क्षेत्र की 1337.666 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। ऐसे में यमुना के बाढ़ क्षेत्र को अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों से बचाने के लिए डीडीए ने कई स्तरों पर काम शुरू किया है।डीडीए के हलफनामे के अनुसार, इसके तहत 591 सीमांकन बोलार्ड, 375 फ्लैग पोस्ट और 27 चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। तीन जीपीएस युक्त वाहन भी गश्त कर रहे हैं, ताकि संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा सके। साथ ही, यमुना के दोनों किनारों पर करीब 49 किलोमीटर लंबी फेंसिंग की योजना है। वजीराबाद बैराज से एनएच-24 तक 27 किलोमीटर के हिस्से में करीब 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। वहीं, एनएच-24 से ओखला बैराज तक 22 किलोमीटर के हिस्से में 60 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है।डीडीए ने एनजीटी को बताया कि मयूर नेचर पार्क और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के दक्षिण में चलाए गए तीन अभियानों में कुल 87 अवैध बोरवेल हटाए गए। इसके साथ अवैध नर्सरी, पशु बाड़े, फार्महाउस और झुग्गियों पर भी कार्रवाई की गई। डीडीए ने यह भी बताया कि अगस्त 2026 तक बाढ़ क्षेत्र से करीब 1.26 लाख मीट्रिक टन निर्माण और तोड़फोड़ का मलबा और लगभग पांच हजार मीट्रिक टन सामान्य कचरा हटाया गया है।