Delhi NCR News: ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:53 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:53 PM IST
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नई दिल्ली। आगामी ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और पटियाला हाउस बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को सम्मेलन के दौरान यातायात प्रबंधन की तैयारियों और व्यवस्था की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन के दौरान वकीलों और वादकारियों को परेशानी न हो, इसके लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की जाएगी। संवाद
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