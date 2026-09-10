Delhi NCR News: पुलिसकर्मी बन कारोबारी को किया अगवा, दो लाख वसूलने के बाद छोड़ा

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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में टूर एंड ट्रैवल्स कारोबारी को अगवा कर दो लाख रुपये की रंगदारी वसूलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कारोबारी के एक जानकार ने खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले दो अन्य लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी कारोबारी को कार में बैठाकर दिल्ली के कई इलाकों में घुमाते रहे और पुलिस की गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर पांच लाख रुपये की मांग की। बाद में कारोबारी को उसके घर ले जाकर दो लाख रुपये वसूल लिए गए।पुलिस के मुताबिक, पीड़ित देवेंद्र सिंह (50) परिवार के साथ साढ़े चार पुश्ता, सोनिया विहार में रहते हैं। यमुना बाजार में उनका टूर एंड ट्रैवल्स का कारोबार है। देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि 5 सितंबर की रात करीब साढ़े 10 बजे उनके जानकार जसप्रीत का फोन आया। वह अपनी कार से जसप्रीत से मिलने कश्मीरी गेट पहुंचे। वहां जसप्रीत के साथ बबलू और मंगू नाम के दो युवक भी मौजूद थे।कुछ देर बातचीत के बाद बबलू और मंगू वहां से चले गए, जबकि जसप्रीत कार में ही बैठा रहा। आरोप है कि इसके बाद जसप्रीत देवेंद्र को कार में बैठाकर आईटीओ, निजामुद्दीन पुल और अक्षरधाम होते हुए दोबारा आईटीओ के पास ले गया। बैरिकेड पार करने के बाद लाल रंग की कार से तीन लोग वहां पहुंचे। इनमें से दो लोग जसप्रीत की कार में बैठ गए।देवेंद्र के अनुसार, जसप्रीत के पास पिस्टल थी। उसने दोनों युवकों को स्पेशल स्टाफ का पुलिसकर्मी बताते हुए कहा कि वे देवेंद्र को तलाश रहे हैं। इसके बाद पुलिस से बचाने के नाम पर पांच लाख रुपये की मांग की गई।डर के चलते देवेंद्र आरोपियों को अपने घर ले गए और वहां रखे दो लाख रुपये उन्हें दे दिए। इसके बाद आरोपी उन्हें कार में बैठाकर गाजियाबाद ले गए और बाकी तीन लाख रुपये की मांग करते रहे। रकम नहीं होने की बात कहने पर आरोपी उन्हें कश्मीरी गेट के पास छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है।