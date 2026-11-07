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ग्रेटर नोएडा: दादरी में मुठभेड़, पुलिस ने घरों में चोरी करने के संदेह में दो लोगों को गिरफ्तार किया, एक घायल

Sat, 07 Nov 2026 06:44 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 07 Nov 2026 06:44 AM IST
सार

पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, एक चाकू, नकदी, गहने और वह कार बरामद की है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर इस अपराध में किया गया था।

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Police arrest two suspected house burglars following an encounter in Dadri.
demo - फोटो : ANI

विस्तार
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दादरी में एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घरों में चोरी करने के संदेह में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी घायल है। पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, एक चाकू, नकदी, गहने और वह कार बरामद की है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर इस अपराध में किया गया था।
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