ग्रेटर नोएडा: दादरी में मुठभेड़, पुलिस ने घरों में चोरी करने के संदेह में दो लोगों को गिरफ्तार किया, एक घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 07 Nov 2026 06:44 AM IST
सार
पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, एक चाकू, नकदी, गहने और वह कार बरामद की है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर इस अपराध में किया गया था।
विज्ञापन
विस्तार
दादरी में एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घरों में चोरी करने के संदेह में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी घायल है। पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, एक चाकू, नकदी, गहने और वह कार बरामद की है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर इस अपराध में किया गया था।
विज्ञापन
#WATCH | Greater Noida, Uttar Pradesh: Police arrest two suspected house burglars following an encounter in Dadri. One accused is injured. Police recovered a country-made pistol, a knife, cash, jewellery and the car allegedly used in the crime. (Source: Greater Noida Police) https://t.co/nOeOwJ94Bh— ANI (@ANI) November 7, 2026विज्ञापन