ग्रेटर नोएडा: दादरी में मुठभेड़, पुलिस ने घरों में चोरी करने के संदेह में दो लोगों को गिरफ्तार किया, एक घायल

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#WATCH | Greater Noida, Uttar Pradesh: Police arrest two suspected house burglars following an encounter in Dadri. One accused is injured. Police recovered a country-made pistol, a knife, cash, jewellery and the car allegedly used in the crime. (Source: Greater Noida Police) https://t.co/nOeOwJ94Bh विज्ञापन November 7, 2026





दादरी में एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घरों में चोरी करने के संदेह में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी घायल है। पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, एक चाकू, नकदी, गहने और वह कार बरामद की है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर इस अपराध में किया गया था।