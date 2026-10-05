नोएडा के बाद ग्रेनो में सुसाइड!: गौड़ सिटी-1 में तीसरी मंजिल से गिरकर युवक की मौत, काफी समय से डिप्रेशन में था

ग्रेटर नोएडा के बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित गौड़ सिटी-1 के फर्स्ट एवेन्यू में सोमवार को एक युवक तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पुलकित गौतम (26) पुत्र रोशन लाल निवासी फर्स्ट एवेन्यू गौड़ सिटी-1 के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक युवक पिछले काफी समय से अवसाद (डिप्रेशन) में चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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