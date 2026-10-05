ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में दो भाइयों के आपसी विवाद में रिश्तों का कत्ल हो गया। नीमका गांव में रविवार देर रात आरोप है कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर सुबह करीब 9 बजे मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान भोले शंकर (52) के रूप में हुई है, जबकि आरोपी की पहचान देवेंद्र उर्फ देवू के रूप में हुई है। एडीसीपी ग्रेटर नोएडा अभय कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस ने मृतक के पुत्र योगेंद्र उर्फ लक्की की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। खबर लिखे जाने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

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