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यमुना सिटी। यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जगनपुर-अफजलपुर के पास बनाया जा रहा इंटरचेंज का काम अब तक अधूरा है। करीब 270 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस इंटरचेंज को पूरा करने का लक्ष्य नवंबर रखा गया है। दिवाली से पहले बिजली की हाईटेंशन लाइन के कारण अटक गया था। हालांकि दिवाली से पहले विद्युत निगम ने शिफ्टिंग का काम पूरा करा दिया था। इंटरचेंज का काम पूरा होने से यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।