Noida News: नाली ओवरफ्लो होने से सड़क पर जलभराव

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नाली ओवरफ्लो होने से सड़क पर जलभराव

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित पतवाड़ी गांव में नालियां ओवरफ्लो होने से सड़कों पर जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों और राहगीरों को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। यह समस्या लंबे समय से खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण बनी हुई है। निवासी सचिन यादव ने बताया कि नालियों से पानी की सही निकासी न होने के कारण यह सड़क पर आ जाता है। इससे दोपहिया वाहन चालकों, पैदल चलने वालों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को आने-जाने में भारी परेशानी होती है। गंदा पानी जमा होने से बीमारियों के फैलने का डर भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल निकासी व्यवस्था को ठीक करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे आवागमन सुचारु हो सकेगा और समस्या से राहत मिलेगी।

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