Noida News: फ्रेश स्टार्स ने 5 रनों से जीता मुकाबला

विज्ञापन

नोएडा (संवाद)। सेक्टर-113 स्थित स्टार क्रिकेट मैदान में सनडे सीजन-5 टूर्नामेंट का लीग मैच खेला गया। मुकाबला फ्रेश स्टार्स ने 5 रनों से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेश स्टार्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए देसी फ्रेंड्स 7 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना सकी। स्टार्स के विकास 48 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं देसी फ्रेंड्स के रूपेश 2 विकेट गिराकर बेस्ट बॉलर बने।