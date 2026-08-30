मौसम अपडेट: ग्रेनो में तापमान गिरने के बाद भी गर्मी से राहत नहीं, दिनभर चिपचिपी गर्मी से परेशान लोग

यमुना सिटी और जेवर क्षेत्र में पिछले दिनों के मुकाबले तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुछ समय पहले तक तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण क्षेत्र के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते दोपहर के समय सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही कम हो जाती थी। अब मौसम में बदलाव के साथ तापमान घटकर करीब 33-34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की गर्मी से परेशानी कम नहीं हुई है।