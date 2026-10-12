Noida News: 42 बूथों पर होगा एमएलसी चुनाव का मतदान

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन ने मेरठ खण्ड स्नातक व शिक्षक निर्वाचन-2026 के मतदान केंद्र और बूथों की सूची तैयार कर ली है। स्नातक व शिक्षक चुनाव के 13-13 मतदान केंद्र होंगे। वहां कुल 42 बूथ बनाए गए है। जहां पर 23 अक्तूबर को 25 हजार से अधिक मतदाता एमएलसी चुनाव में मतदान करेंगे।अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजव अजीत कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खण्ड स्नातक व मेरठ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 23 अक्तूबर को मतदान होगा। जिले में मतदान के लिए केंद्रों और बूथों का निर्धारण किया गया था। उसकी सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेजी थी। आयोग ने उनको अनुमोदित कर दिया है। जिले में स्नातक व शिक्षक चुनाव के 13-13 केंद्र बनाए गए है। मेरठ खण्ड स्नातक चुनाव में 25 बूथ और मेरठ खण्ड शिक्षक चुनाव का मतदान 17 बूथों पर होगा। 25800 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे।