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'पैरों में गिरकर माफी मांगेगा': दरोगा को धमकाता दिखा दबंग, ग्रेटर नोएडा में पार्किंग विवाद का वीडियो वायरल

Mon, 05 Oct 2026 12:58 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 05 Oct 2026 12:58 PM IST
सार

पुलिस ने बताया कि विवाद के दौरान जिन दरोगा के साथ धक्का-मुक्की हुई, वह जिले से बाहर तैनात हैं। वह अपनी पत्नी को अस्पताल में देखने के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट आए थे। इसी दौरान पार्किंग से गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हो गया।

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Video of a police officer being mistreated during a parking dispute in Greater Noida goes viral
घटना का वीडियो वायरल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रविवार रात सर्विस लेन से गाड़ी निकालने के लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान कुछ युवकों ने एक दरोगा के साथ धक्का-मुक्की कर दी। घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक दरोगा से माफी मांगने की बात कहता दिखाई दे रहा है। 

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पुलिस के मुताबिक, रविवार रात पार्किंग से गाड़ी निकालने को लेकर विवाद की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को चौकी ले आई। वहां दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद आपसी समझौता हो गया। किसी भी पक्ष ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग नहीं की। 

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पुलिस ने बताया कि विवाद के दौरान जिन दरोगा के साथ धक्का-मुक्की हुई, वह जिले से बाहर तैनात हैं। वह अपनी पत्नी को अस्पताल में देखने के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट आए थे। इसी दौरान पार्किंग से गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हो गया। 

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पुलिस के अनुसार, मामले में अभी तक किसी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है। हालांकि दरोगा के साथ धक्का-मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के वहीं एसीपी सेंट्रल नोएडा कमलेश कांत का कहना है कि विवाद सर्विस लेन से गाड़ी निकालने को लेकर हुआ था।

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