'पैरों में गिरकर माफी मांगेगा': दरोगा को धमकाता दिखा दबंग, ग्रेटर नोएडा में पार्किंग विवाद का वीडियो वायरल

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रविवार रात सर्विस लेन से गाड़ी निकालने के लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान कुछ युवकों ने एक दरोगा के साथ धक्का-मुक्की कर दी। घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक दरोगा से माफी मांगने की बात कहता दिखाई दे रहा है।

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