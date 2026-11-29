नोएडा में हुए सड़क हादसों में तीन लोग घायलनोएडा। शहर में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में कार की टक्कर से बाइक सवार तीन लोग घायल हो गए। एक दुर्घटना में जीजा-साला के गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जबकि दूसरी घटना में उबर बाइक पर सवार युवक का पैर टूट गया। पुलिस दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। अहमदपुर चरौली गांव निवासी सुमित चौटाला छह मार्च की रात अपने साले अभिषेक के साथ बाइक से नोएडा से दिल्ली जा रहे थे। सुपरनोवा बिल्डिंग के पास एक बलेनो कार के चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की।