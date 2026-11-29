{"_id":"6b0c42006d173fcd36059e27","slug":"video-residents-of-ecovillage-1-in-greater-noida-unite-against-high-handedness-of-facility-management-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा में फैसिलिटी प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ लामबंद हुए इकोविलेज-1 के निवासी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सुपरटेक इकोविलेज एक सोसाइटी में मेंटेनेंस शुल्क में बढ़ोतरी और सुविधाओं के नाम पर बदहाली से परेशान निवासियों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। वाईजी फैसिलिटी प्रबंधन की कथित मनमानी के खिलाफ निवासियों ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। आरोप है कि प्रबंधन ने कैम शुल्क में तो वृद्धि कर दी, लेकिन सोसाइटी की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। छह महीने से समस्याओं का सामना कर रहे निवासियों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।

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