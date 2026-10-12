Noida News: हाईड पार्क सोसाइटी की जीबीएम में हंगामा

संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-78 स्थित हाईड पार्क सोसाइटी की रविवार को हुई आम सभा (जीबीएम) में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर निवासियों और एओए पदाधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। निवासियों ने बीते तीन से चार वर्षों में करीब 12 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से जांच कराने की मांग की।निवासियों के अनुसार, वर्ष 2022-23 में बैंक खातों में मौजूद 3.80 करोड़ रुपये की राशि 2025-26 तक घटकर करीब 50 लाख रुपये रह गई। लोगों ने 2.66 करोड़ रुपये के नुकसान और करीब 32 लाख रुपये के कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क कथित तौर पर माफ किए जाने पर भी सवाल उठाए। वहीं, एओए ने आरोपों को खारिज करते हुए पांच वर्षों का वित्तीय विवरण और बैलेंस शीट बैठक में प्रस्तुत करने का दावा किया। प्रबंधन के अनुसार, घाटे पर नियंत्रण के लिए हर महीने एक लाख रुपये बचाने की योजना बनाई गई है। साथ ही मेंटेनेंस शुल्क के बकायेदारों से वसूली की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई।