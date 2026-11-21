Noida News: स्कूटी की टक्कर से दो महिलाएं घायल
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 05:53 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 05:53 PM IST
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नूंह (संवाद) । दिल्ली-अलवर रोड पर मुराद अस्पताल के सामने 13 सितंबर शाम करीब 7:30 बजे तेज रफ्तार स्कूटी की टक्कर से मुबीना और असमीना घायल हो गईं
; चालक फरार है। नवाबगढ़ माजरा निवासी अय्यूम खान के मुताबिक दोनों इलाज के बाद सोहना जाने को सवारी का इंतजार कर रही थीं। फ्रैक्चर व गंभीर चोटों से घायल मुबीना का अलवर के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। जांच अधिकारी नरसिंह ने बताया कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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