Noida News: मंडलीय बॉक्सिंग के लिए दो का चयन
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 07:40 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 07:40 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए गौतमबुद्ध नगर की टीम के चयन को लेकर बुधवार को सरकारी स्टेडियम में जिला स्तरीय ट्रायल हुए। ट्रायल में दो बॉक्सरों का चयन मंडलीय टीम के लिए हुआ हैं। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय बॉक्सिंग ट्रायल हुए। 55-60 किग्रा में विक्रम भाटी व 85 से 90 किग्रा भार वर्ग में जयवर्धन में मंडलीय ट्रायल के लिए अपना स्थान पक्का कराया। चयनित खिलाड़ी 8 अक्तूबर को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होने वाले मंडलीय ट्रायल में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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