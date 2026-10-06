Noida News: दो छात्राओं ने जीते स्वर्ण पदक

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-34 स्थित बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की दो छात्राओं ने आरजीओआई चौथी ओपन जिला रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। रविवार को जेएसआर बैंक्ड ट्रैक, चिपियाना बुजुर्ग, गाजियाबाद में आयोजित प्रतियोगिता में दूसरी कक्षा की रुद्विका ठक्कर ने आठ वर्ष से कम आयु के क्वाड वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। वहीं, चौथी कक्षा की कियारा सिंह ने 11 वर्ष से कम आयु के क्वाड वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता भारत के रोलर गेम्स संगठन की ओर से आयोजित की गई। स्कूल की प्रधानाचार्य शर्मिला चटर्जी, विभागाध्यक्ष प्रवीण शर्मा और प्रशिक्षक रवि यादव ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी।

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