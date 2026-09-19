Noida News: नोएडा-ग्रेनो के डीसीपी के तबादले

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नोएडा। शासन की तरफ से शनिवार को आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। इसी क्रम में नोएडा जोन के डीसीपी साद मियां खान और ग्रेटर नोएडा के डीसीपी रविशंकर निम का तबादला कर दिया गया। साद मियां खान को आगरा कमिश्नरेट और रविशंकर निम को गोरखपुर भेजा गया है। वहीं गौतमबुद्घ नगर कमिश्नरेट में दो आईपीएस पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट कानपुर श्रवण कुमार सिंह व पुलिस उपायुक्त आगरा सैयद अली अब्बास को भेजा गया है। वहीं गौतमबुद्घ नगर के दो एडीसीपी का भी ट्रांसफर हुआ है। जिले में तैनात एडीसीपी संतोष कुमार को लखनऊ कमिश्नरेट और एडीसीपी सुधीर कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के पद पर भेजा गया है। वहीं कानपुर कमिश्नरेट में तैनात एडीसीपी अर्चना सिंह को गौतमबुद्घनगर भेजा गया है। ब्यूरो