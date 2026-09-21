Noida News: 82 लाख रुपये से बदले जाएंगे ट्रैफिक सिग्नल के पोल

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नोएडा। शहर में जंग लगे पुराने और क्षतिग्रस्त ट्रैफिक सिग्नल के पोल की जगह पर नए पोल लगेंगे। ऐसे 81 पोल प्राधिकरण के विद्युत विभाग ने चिन्हित किए हुए हैं। इनमें कुछ पर लगे कैमरे भी टूट गए हैं। नए पोल लगाने में करीब 84 लाख रुपये की लागत अनुमानित है। प्राधिकरण ने इसके लिए टेंडर जारी कर एजेंसियों से 5 अक्टूबर तक आवेदन मांगे हैं। चुनी जाने वाली एजेंसी से अक्टूबर में ही काम शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्राधिकरण के जीएम आर पी सिंह ने बताया कि टेंडर जारी कर दिया गया है। ब्यूरो