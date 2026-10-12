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Noida News: एक्सपो मार्ट के पास रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

Mon, 12 Oct 2026 08:15 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 08:15 PM IST
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Traffic diversion will be in place near Expo Mart.
ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एक्सपोमार्ट में मंगलवार से शुरू होने वाले दिल्ली फेयर की वजह से ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। पांच दिन चलने वाले इस आयोजन में रोजाना करीब छह हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस गौतमबुद्धनगर ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यातायात पुलिस के अनुसार आयोजन के दौरान यातायात का संचालन सामान्य रूप से किया जाएगा। हालांकि एक्सपोमार्ट गोलचक्कर पर यातायात का दबाव अधिक होने पर आवश्यकता के अनुसार गोलचक्कर को बंद कर यातायात डायवर्ट किया जाएगा। यातायात संबंधी किसी भी असुविधा की स्थिति में लोग यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो
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