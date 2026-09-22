ट्रेड शो : यूपी की उन्नत कृषि संस्कृति से होंगे रूबरू
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:06 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:06 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में 1000 वर्ग मीटर में कृषि विभाग की प्रदर्शनी लगेगी, जहां यूपी के कृषि उत्पादों, उपकरणों, बीज व रसायन निर्माताओं को मंच मिलेगा। वहीं 20 एफपीओ, कृषि निवेशों से संबंधित 40 फर्म, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान वाराणसी भी हिस्सा ले रहे हैं। अफसरों ने बताया कि मेले में आने वाले लोग उत्तर प्रदेश की उन्नत कृषि संस्कृति से रूबरू होंगे।
कृषि विभाग के पवेलियन में कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि संबंधी संस्थाएं, मंडी परिषद-कृषि विपणन निदेशालय, कृषि उपकरण, उर्वरक, बीज व पौध संरक्षण रसायन निर्माता कंपनियां शामिल होंगी। अलीगढ़, सीतापुर, वाराणसी, लखनऊ, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ललितपुर, मीरजापुर, हरदोई, बुलंदशहर, प्रतापगढ़, अलीगढ़, बहराइच, इटावा, गाजियाबाद, अमरोहा, कानपुर, सहारनपुर, गोंडा समेत विभिन्न जनपदों के किसान उत्पादक संगठन इसमें हिस्सा लेंगे। ब्यूरो
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कृषि विभाग के पवेलियन में कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि संबंधी संस्थाएं, मंडी परिषद-कृषि विपणन निदेशालय, कृषि उपकरण, उर्वरक, बीज व पौध संरक्षण रसायन निर्माता कंपनियां शामिल होंगी। अलीगढ़, सीतापुर, वाराणसी, लखनऊ, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ललितपुर, मीरजापुर, हरदोई, बुलंदशहर, प्रतापगढ़, अलीगढ़, बहराइच, इटावा, गाजियाबाद, अमरोहा, कानपुर, सहारनपुर, गोंडा समेत विभिन्न जनपदों के किसान उत्पादक संगठन इसमें हिस्सा लेंगे। ब्यूरो
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