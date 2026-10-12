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Noida News: जिम्स में तंबाकू मुक्ति जागरूकता अभियान आयोजित

Mon, 12 Oct 2026 08:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 08:45 PM IST
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Tobacco-free awareness campaign organized at JIMS
ग्रेटर नोएडा(संवाद)। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स ) सोमवार को तंबाकू मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट और एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों ने ईएनटी ओपीडी क्षेत्र में मरीजों एवं तीमारदारों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों और इसे छोड़ने के लाभों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में तंबाकू छोड़ने के लिए विशेषज्ञ परामर्श लेने की अपील की गई। आयोजकों ने कहा कि ऐसे प्रयास तंबाकू नियंत्रण को मजबूत करने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं।
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