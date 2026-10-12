Noida News: समय पर जांच से थैलेसीमिया पर लगेगी लगाम

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ग्रेटर नोएडा। शारदा केयर हेल्थसिटी में सोमवार को थैलेसीमिया के गंभीर रूपों से बचाव के लिए जागरूकता, समय पर स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग को महत्वपूर्ण बताया। इसी उद्देश्य से शारदाकेयर हेल्थ सिटी और शारदा यूनिवर्सिटी ने सहयोगी संस्थाओं के साथ थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसकी थीम ‘उन्मूलन की ओर पहला कदम’ रही। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने थैलेसीमिया की रोकथाम, जांच और उपचार के साथ मरीजों एवं उनके परिवारों की चुनौतियों पर चर्चा की। हेमेटोलॉजी एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग के वाइस चेयरमैन डॉ. पवन कुमार सिंह ने कहा कि जागरूकता, स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग से लोगों को अनुवंशिक जोखिम समझने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। शारदा यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. सिबाराम खारा सहित चिकित्सा विशेषज्ञों और रोटरी क्लब के प्रतिनिधियों ने भी विचार साझा किए। संवाद