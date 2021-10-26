Noida News: पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में तीसरी गिरफ्तारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:36 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:36 AM IST
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- लॉरेंस बिश्नोई-गोदारा गैंग का नाम लेकर परिवार को दी थी जान से मारने की धमकी
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चौधरी जाहिद हुसैन को जान से मारने की धमकी देकर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में नूंह सिटी थाना पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान गांव बाई निवासी मुकीम पुत्र अब्दुल लतीफ के रूप में हुई है। इससे पहले पुलिस दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने फोन पर जाहिद हुसैन और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए पांच करोड़ रुपये की मांग की थी। धमकी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई और गोदारा गैंग का नाम भी लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश में दबिश दी। और तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि रंगदारी मांगने की साजिश किसने रची और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।
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नूंह। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चौधरी जाहिद हुसैन को जान से मारने की धमकी देकर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में नूंह सिटी थाना पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान गांव बाई निवासी मुकीम पुत्र अब्दुल लतीफ के रूप में हुई है। इससे पहले पुलिस दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने फोन पर जाहिद हुसैन और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए पांच करोड़ रुपये की मांग की थी। धमकी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई और गोदारा गैंग का नाम भी लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश में दबिश दी। और तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है।
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पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि रंगदारी मांगने की साजिश किसने रची और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।
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