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Noida News: द व्हाइट टाइगर ने 23 रनों से जीता मुकाबला

Sat, 19 Sep 2026 08:23 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 08:23 PM IST
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The White Tiger won the match by 23 runs.
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-117 स्थित एसजेएस क्रिकेट मैदान में शनिवार सुबह एसजेएस सैटर डे स्पेशल टूर्नामेंट सीजन-9 का लीग मैच खेला गया। मुकाबले में द व्हाइट टाइगर ने माईटी लायंस को 23 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए द व्हाइट टाइगर की टीम 148 रन पर ऑलआउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी माईटी लायंस की टीम 125 रन पर सिमट गई। द व्हाइट टाइगर के ऋषभ ने 42 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाए। वहीं रवी शंकर ने तीन विकेट लेकर गेंदबाजी में प्रदर्शन किया।
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