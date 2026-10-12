फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   The slaying of Tadaka mesmerized the audience.

Noida News: ताड़का वध ने किया दर्शकों को मंत्रमुग्ध

Mon, 12 Oct 2026 07:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:36 PM IST
विज्ञापन
The slaying of Tadaka mesmerized the audience.
जहांगीरपुर में रामलीला मंचन के दौरान ताड़का वध की लीलाओं का मंचन किया गया। स्रोत आयोजक
जहांगीरपुर (संवाद)। कस्बे में श्री रामायण मेला समिति के तत्वावधान में रामलीला का मंचन धूमधाम से जारी है। रविवार को आयोजित लीलाओं में भगवान राम के जन्म, महर्षि विश्वामित्र के अयोध्या आगमन और ताड़का वध के प्रसंगों का सजीव मंचन किया गया। कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ताड़का वध की लीला मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, योगेश शर्मा, मूलचंद शर्मा, रोहित अग्रवाल, मुकुल भारद्वाज, राजू प्रजापति और जतिन कुमार मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें