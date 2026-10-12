Noida News: ताड़का वध ने किया दर्शकों को मंत्रमुग्ध
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:36 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:36 PM IST
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जहांगीरपुर (संवाद)। कस्बे में श्री रामायण मेला समिति के तत्वावधान में रामलीला का मंचन धूमधाम से जारी है। रविवार को आयोजित लीलाओं में भगवान राम के जन्म, महर्षि विश्वामित्र के अयोध्या आगमन और ताड़का वध के प्रसंगों का सजीव मंचन किया गया। कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ताड़का वध की लीला मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, योगेश शर्मा, मूलचंद शर्मा, रोहित अग्रवाल, मुकुल भारद्वाज, राजू प्रजापति और जतिन कुमार मौजूद रहे।
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