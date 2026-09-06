Noida News: संगठन ने निष्क्रिय पदाधिकारियों को किया निष्कासित
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:15 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:15 PM IST
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दनकौर (संवाद)।
किसान एकता महासंघ की राष्ट्रीय कोर कमेटी की रविवार को दनकौर स्थित कैंप कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कसाना ने बताया कि संगठन के खिलाफ गतिविधियों, संगठन को तोड़ने की साजिश रचने और लंबे समय से निष्क्रिय रहने के आरोप में कई पदाधिकारियों को संगठन से निष्कासित किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय संरक्षक बाली सिंह, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रवि नागर, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजेंद्र चौहान और नोएडा महानगर अध्यक्ष जय प्रकाश चौहान समेत अन्य पदाधिकारियों को संगठन से बाहर कर दिया गया है। यह निर्णय राष्ट्रीय कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निष्कासित लोग किसान एकता महासंघ की टोपी, बैनर या झंडे का इस्तेमाल करते मिले तो महासंघ की ओर से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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किसान एकता महासंघ की राष्ट्रीय कोर कमेटी की रविवार को दनकौर स्थित कैंप कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कसाना ने बताया कि संगठन के खिलाफ गतिविधियों, संगठन को तोड़ने की साजिश रचने और लंबे समय से निष्क्रिय रहने के आरोप में कई पदाधिकारियों को संगठन से निष्कासित किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय संरक्षक बाली सिंह, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रवि नागर, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजेंद्र चौहान और नोएडा महानगर अध्यक्ष जय प्रकाश चौहान समेत अन्य पदाधिकारियों को संगठन से बाहर कर दिया गया है। यह निर्णय राष्ट्रीय कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निष्कासित लोग किसान एकता महासंघ की टोपी, बैनर या झंडे का इस्तेमाल करते मिले तो महासंघ की ओर से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।