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ग्रेटर नोएडा। गोल्फ होम्स किंग्सवुड में करीब दो साल से बंद पड़े सोसाइटी के गेट नंबर-5 को रविवार को दोबारा खोल दिया गया। एओए अध्यक्ष अमरनाथ शर्मा ने बताया कि इसके शुरू होने से सोसाइटी के अन्य प्रवेश द्वारों पर लगने वाली भीड़ और व्यावसायिक गतिविधियों का दबाव कम होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि अब तक डिलीवरी पार्टनर्स और अन्य कॉमर्शियल गतिविधियों के कारण गेट नंबर-1 से 4 तक सुरक्षा जांच और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कई बार निवासियों को इंतजार करना पड़ता था। गेट नंबर-5 शुरू होने से इन गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो