'यह नया वाला आईफोन है क्या?': महिला ने कहा हां तो झपटकर 'आईफोन 18 प्रो' ले उड़े बदमाश, तीन दिन पहले खरीदा था
पीड़िता ने बताया कि वह ई-रिक्शा का किराया चुकाने के लिए फोन में क्यूआर कोड स्कैन कर रही थी, तभी पीछे से आए दो अज्ञात बाइक सवार उनके हाथ से आईफोन 18 प्रो छीनकर फरार हो गए। उन्होंने तीन दिन पहले ही घटना से मोबाइल खरीदा था।
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ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख क्षेत्र में बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश एक महिला का आई फोन 18 प्रो मोबाइल फोन झपटकर फरार हो गए। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब वह पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर रही थीं।
सेंचुरियन पार्क लो राइज निवासी शुभी भंडारी ने बताया कि वह 21 सितंबर को अपनी सोसायटी से ई-रिक्शा द्वारा एक मंदिर की ओर जा रही थीं। चेरी काउंटी सोसायटी क्रॉस करने के बाद जब वह ई-रिक्शा का किराया चुकाने के लिए फोन में क्यूआर कोड स्कैन कर रही थीं, तभी पीछे से आए दो अज्ञात बाइक सवार उनके पास पहुंचे।
पीड़िता के अनुसार, बाइक सवार युवकों ने पहले उनसे एक पता पूछा। जब उनकी नजर लड़की के मोबाइल पर पड़ी तो बदमाशों ने पूछा कि क्या यह नया वाला आईफोन है? शुभी के हां कहते ही आरोपियों ने मोबाइल झपट लिया और फरार हो गए।