'यह नया वाला आईफोन है क्या?': महिला ने कहा हां तो झपटकर 'आईफोन 18 प्रो' ले उड़े बदमाश, तीन दिन पहले खरीदा था

सेंचुरियन पार्क लो राइज निवासी शुभी भंडारी ने बताया कि वह 21 सितंबर को अपनी सोसायटी से ई-रिक्शा द्वारा एक मंदिर की ओर जा रही थीं। चेरी काउंटी सोसायटी क्रॉस करने के बाद जब वह ई-रिक्शा का किराया चुकाने के लिए फोन में क्यूआर कोड स्कैन कर रही थीं, तभी पीछे से आए दो अज्ञात बाइक सवार उनके पास पहुंचे।