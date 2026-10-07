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Noida News: एआई की समझ के लिए छात्रों ने देखीं विज्ञान पर आधारित फिल्में

Wed, 07 Oct 2026 07:31 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 07:31 PM IST
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Students watched science-based films to understand AI.
नोएडा। सेक्टर-30 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में गोएथे-इंस्टीट्यूट मैक्स मूलर भवन के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। डीपीएस नोएडा के छात्रों के अलावा लोटस वैली, रामाज्ञा, खेतान, एमिटी, आरएसकेवी विनोद नगर, दिल्ली समेत 11 अन्य स्कूलों के करीब 450 छात्र-छात्राओं और शिक्षिकाओं ने इसमें हिस्सा लिया।
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गोएथे-इंस्टीट्यूट से जुड़ी जर्मन भाषा की शिक्षिकाओं मनि कोहली और मेहा कुमार ने छात्रों को फिल्मों के विषय और उनमें प्रस्तुत विचारों से अवगत कराया। गोएथे-इंस्टीट्यूट की निदेशक एवं दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय निदेशक जूलिया हांस्के और जर्मन दूतावास के सांस्कृतिक अटैशे मार्को शिल्डर ने प्रधानाचार्य डॉ. एचएस वशिष्ठ को शिक्षा और वैश्विक सहयोग के क्षेत्र में उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया। ब्यूरो
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