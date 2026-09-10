Noida News: विद्यार्थियों ने किया हुमायूं के मकबरे का भ्रमण
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 05:52 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 05:52 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-62 स्थित आईएमएस डिजाइन एंड इनोवेशन एकेडमी (आईएमएस-डीआईए) के विद्यार्थियों ने बृहस्पतिवार को हुमायूं के मकबरे का शैक्षणिक भ्रमण किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षा में प्राप्त ज्ञान को वास्तविक अनुभव से जोड़ते हुए भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला व स्थापत्य की समृद्ध विरासत से परिचित कराना था। वाइस प्रेसिडेंट चिराग गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों का समग्र विकास केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। डीन प्रोफेसर डॉ. एमकेवी नायर ने बताया कि डिजाइन के विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान से आगे बढ़कर विषयों को प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए हुमायूं के मकबरे का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। ब्यूरो
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