फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Stray cattle jam Jagat Farm Market

Noida News: जगत फार्म मार्केट में लावारिस मवेशियों से जाम

Sun, 04 Oct 2026 09:01 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 09:01 PM IST
विज्ञापन
Stray cattle jam Jagat Farm Market
ग्रेटर नोएडा के जगत फार्म बाजार में घूमते लावारिश गौ वंश । संवाद
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जगत फार्म मार्केट की मुख्य सड़क पर लावारिस मवेशियों के झुंड घूमने से जाम की समस्या बनी रहती है। सड़क के बीच पशुओं के खड़े रहने से वाहन चालकों को निकलने में परेशानी होती है। वहीं, सड़क किनारे अवैध पार्किंग और ठेले-खोमचों के कारण आधी से अधिक सड़क घिरी रहती है। पीक आवर्स में स्थिति और खराब हो जाती है। दुकानदार हैप्पी ने बताया कि पशुओं के कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लोगों ने समस्या के समाधान की मांग की है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed