Noida News: जगत फार्म मार्केट में लावारिस मवेशियों से जाम

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जगत फार्म मार्केट की मुख्य सड़क पर लावारिस मवेशियों के झुंड घूमने से जाम की समस्या बनी रहती है। सड़क के बीच पशुओं के खड़े रहने से वाहन चालकों को निकलने में परेशानी होती है। वहीं, सड़क किनारे अवैध पार्किंग और ठेले-खोमचों के कारण आधी से अधिक सड़क घिरी रहती है। पीक आवर्स में स्थिति और खराब हो जाती है। दुकानदार हैप्पी ने बताया कि पशुओं के कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लोगों ने समस्या के समाधान की मांग की है।