Noida News: आकाश के शतक से स्नाइपर्स जीता

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। एलएसजी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टी-20 मुकाबले में अतुल्यम स्नाइपर्स ने आमिक्रोन क्रिकेट क्लब को पांच रन से हरा दिया। टॉस जीतकर अतुल्यम स्नाइपर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 206 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आमिक्रोन क्रिकेट क्लब की टीम 20 ओवर में सात विकेट खोकर 201 रन ही बना सकी। अतुल्यम स्नाइपर्स की ओर से 47 गेंदों पर 108 रन बनाने वाले आकाश गुर्जर को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।