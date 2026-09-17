Noida News: स्मैशर्स ने 7 विकेट से जीता मुकाबला

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नोएडा(संवाद)। सेक्टर-139 डेविल्स क्रिकेट मैदान में बुधवार रात डीसीजी वीकेंड नाइट सीजन-1 का लीग मैच खेला गया। स्मैशर्स ने मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की। नोएडा सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए। लक्ष्य हासिल करने उतरी स्मैशर्स ने 3 विकेट गवां कर 212 रन पर जीत दर्ज की। स्मैशर्स के फैजल 66 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं अरसलान खान 3 विकेट गिराकर बेस्ट बॉलर रहे।