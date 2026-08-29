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ग्रेटर नोएडा में कत्ल: छह साल की मासूम का अपहरण कर हत्या, बहला-फुसलाकर ले गया था: रक्षाबंधन के दिन हुई थी गायब

Sat, 29 Aug 2026 03:27 PM IST
अनुज कुमार माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 29 Aug 2026 03:27 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा में एक छह वर्षीय बच्ची का अपहरण कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है।

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Six-year-old girl kidnapped and murdered in Greater Noida
छह साल की मासूम का अपहरण कर हत्या - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के एक गांव नाबालिग का अपहरण कर हत्या करने करने का मामला सामने आया है। आरोपी छह साल की मासूम बच्ची को रक्षाबंधन के दिन उसके घर से बहला फुसला कर के गया। उसके बाद हत्या कर लाश को बोरी में भर कर बाहर ठिकाने लगाया। बच्ची को बोरी में भरकर आरोपी के ले जाने का वीडियो भी सामने आया है। परिजन ने मामले में बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप लगाए है। वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है। 

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पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी परिवार ने थाना ईकोटेक-3 में तहरीर देकर बताया था कि उनकी करीब छह वर्षीय बच्ची घर से बिना बताए कहीं चली गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी। बच्ची की गंभीरता से तलाश के लिए पांच अलग-अलग पुलिस टीमों को लगाया गया। पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी एवं स्थानीय स्रोतों की मदद से बच्ची की तलाश शुरू की थी।

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पुलिस टीमों ने आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके साथ ही अन्य स्रोतों से भी जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर एक संदिग्ध की पहचान की गई। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद बच्ची का शव बरामद कर लिया गया।

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक चिकित्सकों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बच्ची की मौत के कारणों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
 

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ कर घटना की पूरी कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह का कहना कि मामले में सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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