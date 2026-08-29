नोएडा: 20 से अधिक कंपनियों तक पहुंचा हवाला नेटवर्क, रिमांड में खुले राज, चीनी नागरिक समेत 3 आरोपियों से पूछताछ

रकम को अलग-अलग स्तर पर घुमाने की आशंका : जांच में हांगकांग की कंपनियों का भी जिक्र सामने आया है। एसटीएफ को आशंका है कि भारत में बनी शेल कंपनियों और विदेशी कंपनियों के बीच वित्तीय लेनदेन के जरिये रकम को अलग-अलग स्तर पर घुमाया जाता था। अब एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि भारत से कितनी रकम विदेश भेजी गई और विदेश से कितनी रकम भारत में आई। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर कई अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई के भारत में रहने, उसके दस्तावेजों और वर्ष 2020 में वीजा खत्म होने के बाद भी यहां रहने की परिस्थितियों की भी जांच जारी है।