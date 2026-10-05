Noida News: जार सोसाइटी में चौथे दिन भी धरना जारी

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ओमिक्रोन-1 स्थित जार सोसाइटी में समस्याओं और रखरखाव व्यवस्था को लेकर निवासियों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। निवासी क्लब हाउस के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि समस्याओं का समाधान होने तक धरना जारी रहेगा। निवासियों का आरोप है कि मौजूदा वाईजी स्टेट एजेंसी जरूरी रखरखाव कार्य नहीं करा रही, जबकि मेंटेनेंस शुल्क लगातार लिया जा रहा है। उन्होंने एजेंसी हटाने और व्यवस्था सुधारने की मांग की। लोगों के अनुसार करीब एक साल पहले शुल्क 2.40 से बढ़ाकर 2.70 रुपये किया गया था, लेकिन सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ।