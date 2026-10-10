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Noida News: शुभांकर शर्मा की बढ़त बरकरार, खिताब के लिए कड़ा मुकाबला

Sat, 10 Oct 2026 06:41 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:41 PM IST
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Shubhankar Sharma maintains lead; fierce battle for the title
फोटो --
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-तीसरे राउंड में 72 का स्कोर कर कुल 11-अंडर 205 के साथ शीर्ष पर कायम
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जेपी ग्रींस गोल्फ एंड स्पा रिजॉर्ट में खेली जा रही कपिल देव इनविटेशनल टूर चैंपियनशिप में भारतीय गोल्फर शुभांकर शर्मा ने तीसरे राउंड के बाद शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। उन्होंने तीसरे राउंड में 72 का स्कोर किया और कुल 11-अंडर 205 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर हैं। हालांकि, उनकी बढ़त चार से घटकर दो शॉट रह गई है।
शुभांकर ने तीसरे राउंड में पांच बर्डी लगाईं, लेकिन तीन बोगी और एक डबल बोगी के कारण उन्हें नुकसान हुआ। अब अंतिम राउंड में खिताब के लिए कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।
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बेंगलुरु के मनोज एस और इटली के मिशेल आर्टोलानी नौ-अंडर 207 के स्कोर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। मनोज ने बोगी-मुक्त 66, जबकि आर्टोलानी ने सात-अंडर 65 का शानदार स्कोर बनाया। पिछले वर्ष के डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट विजेता युवराज संधू सात-अंडर 209 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर हैं।
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वहीं, प्रो-एम मुकाबले में पेशेवर खिलाड़ी तपेंद्र घई और एमेच्योर प्रेम दुग्गल की टीम ने 48 स्टेबलफोर्ड अंकों के साथ जीत दर्ज की।

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