Noida News: श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव आज से

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यमुना सिटी (संवाद)। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जेवर में श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव 30 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। कथा रोज दोपहर 1 बजे से शाम पांच बजे तक होगा। कथा आचार्य नरेश कहेंगे। आयोजकों के अनुसार, कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों को सुनने का अवसर मिलेगा। इसके अध्यक्ष मां पीतांबरा सेवार्चन फाउंडेशन है जबकि संरक्षक के रूप में श्री रामजानकी गुरुकुलम्, परिक्रमा मार्ग, श्रीधाम वृंदावन का सहयोग रहेगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है।