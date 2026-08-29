Noida News: कृष्ण जन्माष्टमी करीब आते ही बढ़ी बाजारों में रौनक

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नोएडा। सेक्टर-18, अट्टा मार्केट, सेक्टर-27 मार्केट समेत प्रमुख बाजारों में बाल गोपाल की पोशाक, मुकुट, बांसुरी, मटकी और झांकी सजाने का सामान खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दुकानों पर कान्हा की छोटी-बड़ी मूर्तियों के साथ रंग-बिरंगी पोशाक और सजावटी सामान की अलग-अलग वैरायटी उपलब्ध है।सेक्टर-18 की दुकानों पर बाल गोपाल की पोशाक, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और मटकी की मांग बनी हुई है। वहीं घरों में झांकी सजाने के लिए कृत्रिम फूलों की माला, झालर, लाइट और अन्य सजावटी सामान भी खरीदा जा रहा है।सेक्टर 18 अट्टा मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार जन्माष्टमी से जुड़े कारोबार में करीब 25 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है। साथ ही बजारों में भी ग्राहकों की खासी भीड़ है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जबसे ऑनलाइन बिक्री शुरु हुई है। इससे 30 प्रतिशत तक प्रभाव पड़ा हैसमान दामकान्हा की मूर्तियां 300 - 4000झूला सेट 400 - 1500पोशाक 100 - 2000मुकुट व मोरपंख 20 - 500बांसुरी 100 - 500कृत्रिम फूल मालाएं 30 - 150