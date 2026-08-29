Noida News: मंदिरों में शुरू हुईं जन्माष्टमी की तैयारियां

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रबूपुरा (संवाद)। जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक है और मंदिरों में इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। रबूपुरा कस्बे के सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है। बिजली की रंग-बिरंगी झालरें लगाई जा रही है। श्रीराधा-कृष्ण मंदिर, रबूपुरा-रुस्तमपुर मार्ग पर स्थित चामुंडा मंदिर, सीताराम मंदिर, शिव पार्वती मंदिर, गंगा मंदिर, नानकेश्वर महादेव मंदिर समेत सभी मंदिरों में कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं।