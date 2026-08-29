Noida News: सब इंस्पेक्टर बनने पर बेटी का सम्मान
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:58 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:58 PM IST
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दनकौर। दनगौर के गांव अट्टा गुजरान गांव में किसान एकता संघ ने उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास करके गांव का नाम रोशन करने वाली बेटी को सम्मानित किया। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान ने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर होनहार बेटी सोनाली को सम्मानित करते हुए बेटियों को प्रोत्साहित किया, ताकि वह भी लगातार आगे बढ़ें और गांव का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि सोनाली ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से गांव ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और समाज का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर रही हैं। समाज को बेटियों की शिक्षा और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हरसंभव अवसर देना चाहिए।
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दनकौर। दनगौर के गांव अट्टा गुजरान गांव में किसान एकता संघ ने उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास करके गांव का नाम रोशन करने वाली बेटी को सम्मानित किया। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान ने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर होनहार बेटी सोनाली को सम्मानित करते हुए बेटियों को प्रोत्साहित किया, ताकि वह भी लगातार आगे बढ़ें और गांव का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि सोनाली ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से गांव ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और समाज का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर रही हैं। समाज को बेटियों की शिक्षा और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हरसंभव अवसर देना चाहिए।