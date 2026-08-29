Noida News: एसडीएम के आश्वासन के बाद धरना खत्म
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:50 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:50 PM IST
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यमुना सिटी। प्रशासन और प्राधिकरण से विभिन्न मांगों को लेकर तहसील में चल रहा किसानों का धरना एसडीएम के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। किसान एक्सप्रेस-वे के खुर्जा कट पर सीढ़ी और स्थानीय निवासियों को आधार कार्ड से टोल में राहत देने की मांग कर रहे थे। जिसके चलते उन्होंने तहसील में धरना शुरू किया था। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष पवन चौरोली के नेतृत्व में किसानों ने 24 अगस्त को तहसील में धरना शुरू हुआ था। एसडीएम जेवर दुर्गेश सिंह और एसीपी राजीव सिसौदिया ने 15 दिन के अंदर मांगों के निस्तारण का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो
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