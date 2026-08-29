Noida News: तीन तिराहों पर लगेंगे ट्रैफिक सिग्नल

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नोएडा। सेक्टर-100 से जुड़े तीन तिराहों पर नोएडा प्राधिकरण ट्रैफिक सिग्नल लगवाएगा। यह तिराहे सेक्टर-46-99-100, 100-99-96 व सेक्टर-45 आम्रपाली सफायर पुलिस चौकी के हैं। तीनों चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किए जाने पर करीब 45 लाख रुपये की लागत अनुमानित है। प्राधिकरण के विद्युत यांत्रिक विभाग ने एजेंसी को काम सौंप दिया है। अगले एक महीने में यह ट्रैफिक सिग्नल लगाकर चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राधिकरण के जीएम आर पी सिंह ने बताया कि तीनों तिराहों पर ट्रैफिक सिग्नल जल्द लगवाए जाएंगे। ब्यूरो