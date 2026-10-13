Noida News: प्लॉट के नाम पर 92.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी, छह के खिलाफ प्राथमिकी

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आगरा। कमलानगर में प्लॉट आवंटित कराने के नाम पर 92.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया गया। अदालत के आदेश पर छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कमलानगर निवासी जगन प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2023 में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-2 स्थित लकड़ी डिपो क्षेत्र के 780 वर्गमीटर के प्लॉट को आवंटित कराने के लिए आरोपियों ने संपर्क किया। प्लॉट की कीमत 92.50 लाख रुपये तय कर उनसे अलग-अलग तारीखों में भुगतान कराया गया। आरोप है कि बाद में प्लॉट की रजिस्ट्री कराने पहुंचने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि उनके नाम आवंटन ही नहीं हुआ है। आरोपियों से रकम वापस मांगी तो साफ मना कर दिया गया। पहले पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया गया। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि कमलानगर पुलिस ने गौतमबुद्धनगर निवासी सूरज पाल सिंह, गार्गी सोलंकी, धर्मपाल सोलंकी, प्रमोद नागर, निरंकार उर्फ एनके सिंह और वेस्टर्न स्प्रिट लिकर फर्म के सभी साझेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद