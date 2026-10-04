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Noida News: 22 दिन से किशोरी लापता, पिता का वीडियो वायरल

Sun, 04 Oct 2026 07:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 07:14 PM IST
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22 दिन से किशोरी लापता, पिता का वीडियो वायरल
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माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। फेज-2 थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी 22 दिन से लापता है। परिवारीजन ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर दुष्कर्म करने व दो अन्य की मदद से बहला-फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप लगाया है। यह भी बताया है कि किशोरी गर्भवती है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशोरी के पिता का इस घटनाक्रम को लेकर वीडियो वायरल हुआ है। इसमें अपनी बेटी की जल्द तलाश करने की मांग की है।

महोबा के रहने वाला एक शख्स परिवार संग फेज-2 थाना क्षेत्र के एक गांव में परिवार संग रहते हैं। वह गार्ड का काम करते हैं। उनकी 16 वर्षीय बेटी की 23 अगस्त को तबीयत खराब हुई थी। उपचार कराने पर पता चला था कि बेटी दो माह की गर्भवती है। व्यक्ति का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले सुमित और राहुल के दुष्कर्म करने से ऐसा हुआ है। 13 सितंबर को आरोपित किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गए। आरोप है कि दोनों का साथ पड़ोस में ही रहने गोंड नाम के युवक ने भी दिया। एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।
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