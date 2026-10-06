Noida News: बहन की हत्या के मुकदमे में गवाही बदलने का दबाव बनाने का आरोप

संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के अंबेडकर सिटी, सेक्टर-123 में बहन की हत्या के मामले में गवाही बदलने का दबाव बनाने का आरोप सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि तीन युवक उसके घर पहुंचे और उसे बाहर बुलाकर गाली-गलौज की। आरोपियों ने हत्या के मुकदमे में गवाही बदलने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।अंबेडकर सिटी निवासी कुलदीप कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बहन ममता की वर्ष 2014 में सुखवीर सिंह से शादी हुई थी। आरोप है कि वर्ष 2024 में सुखवीर सिंह ने ममता की हत्या कर दी थी। इस मामले में फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी सुखवीर सिंह वर्तमान में फतेहगढ़ जेल में बंद है और मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है। कुलदीप का आरोप है कि पांच अक्टूबर को अभिषेक, नीलेश और मोहित बाइक से उनके अंबेडकर सिटी स्थित घर पहुंचे। तीनों ने उन्हें घर से बाहर बुलाया। आरोप है कि आरोपियों ने हत्या के मुकदमे में गवाही बदलने का दबाव बनाया और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।